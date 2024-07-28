Potada düğüm

26 yıllık sponsoru Pınar Holding'le yollarını ayırarak tüm basketbol camiasını şoke eden Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da belirsizlik var. Yaklaşık 3 hafta önce anlaşıldığı öne sürülen ABD'li basketbolcular Sean McDermott ve Damien Jefferson ile resmi sözleşme henüz imzalanmadı. Oyuncuların başka takımla mı anlaşacağı yoksa İzmir ekibiyle mi yola devam edeceği taraftarların merak ettiği konular arasında. Ayrıca iç transferde takımın en önemli oyuncuları Kenan Sipahi ve Erick McCollum'la henüz sözleşme uzatılmadı. Kadrosunu henüz tam kuramayan yeşil-kırmızılıların yeni sezona nasıl bir kadro yapısı ve hedefiyle çıkacağı belirsiz durumda.

ÇINAR DA AYRILMIŞTI

Öte yandan 2013'ten bu yana takımın genel menajerliğini yapan Selim Çınar ile yollar ayrılmıştı ve yerine Haluk Yıldırım getirmişti. Kaf-Kaf'ın son yıllarındaki başarılarında önemli rol oynayan Çınar'ın takımda CEO pozisyonuna getirileceği ifade edilmiş ancak herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Selim Çınar'ın yokluğu da Karşıyaka'nın basketbolda büyük güç kaybı yaşamasına sebep olacak. Kaf-Kaf'ı çalıştırdığı 12 yıllık süreçte bir çok başarı yakalayan başantrenör Ufuk Sarıca'nın yaşanan çalkantılı dönemin ardından nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

DARRUN HİLLİARD İSPANYA'YA GİTTİ

Karşıyaka'nın geçen sezon başında Euroleague ekibi Maccabi'den transfer ederek sezon bitmeden yollarını ayırdığı Darrun Hilliard, İspanya temsilcisi Rio Breogan ile anlaştı. Hilliard, Karşıyaka'da ligde 14 maçta 12.3 sayı, 3.8 asist , 2.9 ribaund, Şampiyonlar Ligi'nde 11.5 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları tutturmuştu. KSK geçen sezonki takımdan Thomas Akyazılı, Hakan Sayılı ve Ergi Tırpancı'yı kadroda tutmuş, Jerry Boutsiele, Fatts Russell ve James Webb'i renklerine bağlamıştı.