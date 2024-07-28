Trabzon’a Cham’dan iyi haber

Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Trabzonspor, bir nokta transferi daha bitirmek üzere. Bordo-mavili ekibin gözdesi Muhammed Cham'a Fransa'nın dev kulüplerinden PSG'nin ilgisi olduğundan bahsediliyordu.

PSG'DEN TEKLİF YAPILMADI

Karadeniz ekibinin gündeminde olan 23 yaşındaki 10 numara, PSG'nin gözetimi altındaydı. Fransız Clermont Foot ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı milli oyuncu, St.Etienne ile de ilişkili. PSG Inside Actus'a göre Muhammed Cham, PSG'nin Ligue 1'deki hedeflerinden biri. Ancak genç oyuncunun, PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'tan herhangi bir resmi teklif almadığı öğrenildi. Fransa basınında Muhammed Cham'ın St.Etienne'e transfer olabileceği iddiası ortaya atılırken, Trabzonspor'un ilgisinden de bahsedildi. Futbolcuya PSG'den teklif gelmemesi durumunda, Avrupa kupalarında da kendini göstereceği bir takıma gitmek isteyebileceği aktarıldı.