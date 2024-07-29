İzmir’in Paris gururu

Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İzmir kulüplerinin milli cimnastikçileri Ferhat Arıcan paralel barda, Adem Asil ise halkada finale kalmayı başardı. Paris'teki Bercy Arena'da dünya şampiyonu Şavkar Cimnastik Kulübü sporcusu Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.866 puanla 5'inci olarak, Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalı sporcusu olan Göztepeli Ferhat Arıcan da paralel barda aldığı 15.033 puanla 7'nci olarak finale yükseldiler.

'İKİNCİ MADALYAMI İSTİYORUM'

Tokyo 2020'den sonra yeniden finallere kalmayı başardığı için mutlu olduğunu söyleyen Arıcan, "Ailelerimiz, halkımız bizi hem buradan hem de televizyondan destekledi. Bu destekler çok önemli. Bireysel olarak yeniden bir tarih yazdım. İkinci olimpiyat madalyamı kazanmayı çok istiyorum. Takım olarak da finale kalmayı 0,2 puanla kaçırdık. Finallere kalamasak da biz çok iyi takımız" dedi.

'EN AZ HATA YAPAN KAZANIR'

Halka aletinde finale kalan Adem Asil de, "Finalde daha detaylı ve daha dikkat ederek serimi sunmaya çalışacağım. Burada en az hata yapan madalyayı kazanır. İnşallah finalde ben de Ferhat Arıcan da en az hatayı yapar ve madalyayı kazanırız. Atlamada hayatımın en iyi atlayışını yaptım ama ikinci atlayışım olmadı. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sağlık olsun, cimnastik böyle bir spor. Ben bütün takımımızla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM FİNALİ KIL PAYI KAÇIRDI

Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde 247.559 puan toplayarak 9'uncu oldu. Takımımız, ilk 8 ülkenin yer aldığı finallere katılma şansını 0.2 puanla yitirdi.