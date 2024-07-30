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Haberler Spor Efeler 09 SFK Gökberk’i aldı

Efeler 09 SFK Gökberk’i aldı

Siyah-beyazlılar, Üçüncü Lig ekibi Altınordu’dan 23 yaşındaki golcü oyuncuyu aldı. Genç futbolcu, U-18 Milli Takımı’nda da forma giyiyor

KAZIM YÖRÜKCE
Efeler 09 SFK Gökberk’i aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta iddialı bir kadro ile sezona başlamayı hedefleyen Efeler 09 SFK'da transfer harekatı sürüyor. Eski kanat oyuncusu Süleyman Çelik ile birlikte Bergama Belediyespor'un orta saha oyuncusu Burak Göksel'i geçtiğimiz günlerde transfer eden Aydın ekibi, aradığı golcüyü de Altınordu'da buldu. Geçtiğimiz sezonun başında kiralık olarak 3. Lig takımı Siirt İl Özel İdaresispor'da forma giyen ve devre arasında Altınordu'ya geri dönen santrfor Gökberk Efe, Efeler'e transfer oldu. U-18 Milli Takım kadrosuna da çağrılan genç forvet oyuncusu, yeni sezonda Efeler 09 SFK'nın formasını terletecek.

TOPLAM 143 GOL KAYDETTİ

Altyapısından yetiştiği Altınordu'da 12 sezon çeşitli kategori liglerinde forma giyen Gökberk Efe, Altınordu formasıyla akademi liglerinde 143 gol kaydetti. Efeler'in yeni golcüsü, daha önce Kızılcabölükspor, 1922 Konya ve Siirt İÖİ'de forma giydi.

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