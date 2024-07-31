Romanya’da gündem Topal

ESKİ milli futbolcu Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul, Romanya Ligi'nde haftanın galibiyetine imza attı. Romanya Ligi'nde sezonun ilk derbisinde Petrolul 52 ile Rapid Bükreş karşı karşıya geldi. Ligin 3. haftasında oynanan mücadelede Rapid Bükreş'i konuk eden Petrolul, Albin Berisha'nın 31. dakikada kaydettiği golle kazanan taraf oldu. Mehmet Topal'ın talebeleri eksik kadroya rağmen zafere ulaşmayı başardı. Petrolul taraftarları etkili futbol oynatan ve derbiyi kazanan Mehmet Topal'ı bağrına basarken, golü atan Kosovalı Berisha da büyük destek gördü. Kulübün 100. yılı nedeniyle yönetimin de tam kadro tribünde yer aldığı maç sonunda Petrolul taraftarları galibiyeti geç saatlere kadar kutladı.