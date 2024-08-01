Filenin Sultanları 2’de 2 peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak. İlk iki takımların direkt çeyrek finale kalacağı turnuvada çapraz eşleşme olacağı için liderlik de büyük önem taşıyor. C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek. Öte yandan sakatlığı geçen Zehra Güneş de karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.