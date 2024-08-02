Fenerbahçe’de Amrabat sürprizi

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için ataklarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fiorentina'nın kapısını 10 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Faslı yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fiorentina'nın Amrabat için beklentisi ise 15 milyon Euro civarında. Ancak sözleşmenin 30 Haziran 2025'te bitecek olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Mourinho'nun, Faslı yıldızı telefonla özel olarak arayarak Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği de iddia edildi.

PLANLAR BOZULDU

Kanarya'da Fred'in sakatlığı tüm planları alt üst etti. Transfer sezonunda sadece 6 numara arayan sarı-lacivertliler, 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması muhtemel olan Brezilyalı oyuncunun yerine bir de 8 numara aramaya başladı. Bu bölge için Sander Berge'den, Mateo Kovacic'e kadar pek çok önemli oyuncunun adı geçiyor. Ancak yüksek maliyetler Fenerbahçe'nin planlarını ekonomik olarak da alt üst ediyor.