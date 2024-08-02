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Haberler Spor

Manisa FK bombaladı

HABER MERKEZİ
Manisa FK bombaladı
MANİSA FK, dün dış transferde iki isme birden imza attırdı. Manisa Futbol Kulübü, Nijeryalı hücum oyuncusu Bede Osuji'nin yanı sıra İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ramirez'i kadrosuna kattı. Son olarak Slovenya'da Koper ekibinde forma giyen Osuji ile LKS Lodz takımında oynayan Ramirez, siyah-beyazlı ekiple dün 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Osuji kariyerinde Gorica ve Hapoel Raanana ekiplerinde forma giydi. 32 yaşındaki Ramirez ise futbola Real Madrid altyapısında başlarken Lech Poznan ve Zulte Waregem ekiplerinde de görev yaptı.
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