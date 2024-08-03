Avrupa’ya Türk damgası

2024-2025 sezonuna Türk takımları Avrupa kulvarında harika bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda da temsilcilerimiz bir üst tura adını yazdırdı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu; Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u, Başakşehir ise La Fiorita'yı iki maçta da devirerek adlarını 3. Tur'a yazdırdılar. Üç temsilcimiz de, 6 maçta 6 galibiyetle yoluna devam ederken bu başarı FIFA sıralamasında 9. sıradaki yerimizi de iyice sağlamlaştırdı.

ŞİMDİ SIRADAKİ GELSİN

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille ile eşleşen Fenerbahçe, her iki maçta da rakibine üstünlük kurması halinde Play-Off Turu'na çıkacak. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi Avusturya'dan Rapid Wien olurken, Konferans Ligi'nde Başakşehir ise Gürcistan temsilcisi İberia ile 3. Tur'da kozlarını paylaşacak.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK GÜVENCE

REAL Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Milan ile oynanan hazırlık maçının ardından milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, "Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.