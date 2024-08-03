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Haberler Spor

Muğlaspor Furkan’ı kaptı

SEBAHATTİN ALP
Muğlaspor Furkan’ı kaptı
TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Düzcespor'da kiralık olarak geçiren Bolusporlu kanat forvet Furkan Demir'i transfer etti. Futbola Boluspor altyapısında başlayan ve kırmızıbeyazlı ekiple profesyonelliğe adım atan Furkan; Zonguldak Kömür, Kahramanmaraş, Osmaniye, Yozgat 1959 FK, İskenderun, 1877 Alemdağ, Ağrı 1970, Bld Kütahya ve Düzce formalarını giydi. 1. Lig'de Boluspor formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu TFF 2. Lig'de 39, TFF 3. Lig'de 65 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçta forma giyerken, toplamda 13 gol kaydetti. Muğla, Muğla Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle, sezonun ilk 5-6 haftasında maçlarını Denizli Atatürk Stadı'nda yapacak.
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