  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Akhisar 1885’ten kadrosuna takviye

KENAN MOLLA
Akhisar 1885’ten kadrosuna takviye
Akhisar Belediyesi bünyesinde yeni kurulan ve bu sezon Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Akhisar Belediye 1885 Spor Kulübü, bomba transferler ile Bölgesel Amatör Lig'ine (BAL) hedefiyle yola çıktı. Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Akhisar Belediye 1885 Spor Kulübü, Yeni transferlerle adından söz ettiriyor. Akhisar Belediye 1885 Spor Kulüp Başkanı Ekrem Kayserili;" Yeni kurduğumuz futbol takımında yaptığımız transferler takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. Akhisar Belediye 1885 Spor Kulübünün yeni transferleri Alper Demirayak, İdris Ersoy, Berkay Erkmen, Süleyman Burak Zaimler, Sefa Okan, Şaban Şirin, Ömer Uslu, Fahrettin Topaç, Murat Aktaş, Gökhan Dinçer, Çağrı Tekin ve Volkan Tercan ile sözleşme imzaladı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA