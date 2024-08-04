Süper Beşiktaş

Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 1. dakikada Svensson'un uzun pasında Nelsson'un hatasında ceza sahasına giren Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 49. dakikada Barış Alper'in sol çizgiye inerek yerden ortaya çıkardığı topta Batshuayi'nin gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. 53. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yerden ortasında Galatasaray savunmasına çarpan top Svensson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun altı pas çizgisinin hemen gerisinden gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 79. dakikada Abdülkerim'in müdahalesinde Fernandes ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 81. dakikada Immobile'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 0-3.

NOKTAYI MUSTAFA KOYDU

87. dakikada Nelsson, Mustafa Hekimoğlu'na arkadan yaptığı faul sonucu hakem Atilla Karaoğlan tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. 90+1. dakikada Salih'in vuruşunda kaleci Muslera'nın hemen önünde bulunan Rafa Silva topu ağlara gönderdi: 0-4. 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu sol çaprazdan ayak dışıyla yaptığı vuruşla skoru belirledi: 0-5.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİYAH-BEYAZLILARA TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajında, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

IMMOBİLE, ICARDİ'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

BEŞIKTAŞ'IN yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı. Maçın 23. saniyesinde fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş kariyerine golle başladı. İtalyan santrfor, ilk resmi maçında Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti. Organizasyonda en erken golü, 7 Nisan'daki tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.

SARI-KIRMIZILILAR TANIDIK, SİYAH-BEYAZLILAR YENİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Kupa karşılaşmasına tanıdık bir ilk 11'le, Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst ise yeni isimlerle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon kadrosunda yer alan isimlerle kritik mücadeleye başlarken, yeni transferlerden Batshuayi yedek kulübesinde şans buldu. Aslan'da Jelert ise maç kadrosunda yer almadı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 5 futbolcunun 3'ünü ilk 11'de kullandı. Yeni transferler Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista başlangıç kadrosunda yer aldı. Öte yandan Can Keleş ve transferi önceki gün açıklanan Emirhan Topçu ise mücadele kadrosunda yer bulmadı. Öte yandan Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa karşılaşmasında tribünler büyük oranda dolu. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünlerde yerlerini alırken, ufak boşluklar olduğu görüldü. İki takım taraftarları da karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destekte bulundu.

GALATARAY SARA'YI KAPTI

YENI sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Norwich City forması giyen 25 yaşındaki orta saha Gabriel Sara için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Aslan, oyuncu ve kulübüne yaptığı teklifi yükseltti ve mutlu sona ulaştı. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün dün öğlen saatlerinde İngiltere'ye uçarken, Gabriel Sara ile birlikte gece saat 00.30 civarında İstanbul'a geldi. Galatasaray Norwich City'ye Sara için yaklaşık 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi. Öte yandan kısa süre içerisinde Galatasaray'dan KAP açıklaması yapılması da bekleniyor.