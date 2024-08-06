Zafer için oynayın

Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde bugün Çin ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 10.00'da başlayacak. Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Milliler, Hollanda'yı 3-2 ve Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederken, İtalya'ya ise 3-0'lık skorla teslim olmuştu.

YENİDEN TARİH YAZACAKLAR

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sıranda çıktı. Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. İtalya ile Sırbistan arasındaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Geçtiğimiz sezon ilkleri başaran Filenin Sultanları üçleme yapmıştı. Sultanlar, olimpiyat madalyasını da kazanarak yeni bir tarih yazmanın hedefinde.