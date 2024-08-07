Beşinciliğe abone olduk

26 Temmuz'da başlayıp 11 Ağustos'a kadar devam edecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Milli Takımı, 5'inciliklere adeta abone oldu. Ay-Yıldızlıların, çeşitli branşlarda yarışan 7 sporcusu şu zamana kadar 5'incilikle yetindi. Milli atletlerimiz 5 farklı dalda oyunları beşinci sırada tamamladı. Büyük bir emek ve performans gösteren millerin bu özverili mücadelesi taraflı tarafsız herkes tarafından alkış aldı.

KILPAYI KAÇIRDILAR

Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlamada finalinde, Busenaz Sürmeneli 66 kilo boksta, cimnastikte mücadele eden sporculardan Ferhat Arıcan paralel bar finalinde, Adem Asil jimnastikte halka finalinde, Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest yüzmede, judoda ise +78 kiloda Kayra Özdemir ve Salih Yıldız 60 judoda 5. oldu. Olimpiyatın geride kalan günlerinde bu talihsizliğini kırmak isteyen Milli Takım, art arda alacağı madalyalarla ülkeyi gururlandırmak istiyor.