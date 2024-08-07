Esra Yıldız final aşkına

2024 Paris Olimpiyatları'nda 57 kilo kategorisinde ülkemizi temsil eden ve Balıkesir'in gururu olan milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu akşam yarı final mücadelesi için ringe çıkıyor. Esra Yıldız Kahraman, zorlu karşılaşmada Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak olan bu kritik yarı final maçı, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye, Esra Yıldız Kahraman'ın finale yükselmesi için heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Esra Yıldız Kahraman, son 32 turunda Malili Marine Fatoumatta Collette Camara'yı, son 16 turunda Tunuslu Khouloud Hlimi'yi ve çeyrek finalde ise Brezilyalı Jucielen Romeu'yu dize getirmişti.

BERKE AKÇAM'DAN BÜYÜK BAŞARI

TÜRK spor tarihinde atletizm 400 metre engel branşında ilk defa 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na iki sporcuyla katılan millilerde Yasmani Copello elenirken Berke Akçam olimpiyatlarda yarı finale çıktı. Atletizm Erkekler 400 Metre Engelde dün elemelerde piste çıkan milli sporcularımız Yasmani Copello elenirken Berke Akçam ise repesajdan yarı finale çıktı. Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Atletizm tarihinde ilk defa bronz madalya kazanan ve 3. seride koşan Yasmani Copello 50.72'lik dereceyle 8. olmuştu. Copello, bugün yapılan repesaja sakatlığı nedeniyle çıkmadı ve elendi. Tek sporcuyla mücadele eden Millilerde Berke Akçam dün yapılan elemelerde 5. seride 49.49 koşarak 5. Olmuş ve repesaja çıkma hakkı elde etmişti. Milli Sporcumuz Berke Akçam, bugün repesajda piste çıktı. Akçam, 5'inci kulvarda 4 rakibiyle yarıştı ve 48.72 koşarak yarı finale çıktı.

BURHAN AKBUDAK'DAN OYUNLARA ERKEN VEDA

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar rakibine yenildi. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macaristan'dan Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından milli güreşçimiz rakibinin finale yükselip repesaj hakkı kazanmayı bekledi. Ancak Macar güreşçi Zoltan Levai, Azerbaycanlı güreşçi Sanan Süleymanov'a son sayı nedeniyle mağlup oldu. Bu sonuçla milli güreşçimiz Burhan Akbudak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda etmiş oldu. Erkeklerde dün de Enes Başar ve Muhammet Hamza Bakır rakiplerine yenilerek oyunlara veda etmişti