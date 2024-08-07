Sultanlar tarih yazdı

Voleybolda son yıllardaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan 'Filenin Sultanları' Paris'te de tarih yazdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. South Paris Arena 1'de oynanan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final mücadelesinin ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son bölümde daha az hata yapan Çin, seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti.

YILDIZLARIMIZ SAHNE ALDI

İkinci sete çok iyi başlayan milliler, Vargas ve Gizem'in etkili oyunuyla üst üste sayılar alarak farkı açtı. Çin moladan sonra toparlansa da Türkiye rakibinin yetişmesine izin vermedi ve 25-21 ile setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sete de iyi başlayan Sultanlar, baştan sona önde götürdüğü seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette Türkiye tutuk kaldı.

Çin bir ara farkı 10 sayıya (18-8) çıkarsa da Türkiye toparlanmayı başardı ancak seti Çin 25-21 aldı: 2-2. Beşinci set son bölüme kadar nefesleri kesti. Rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Türkiye, 2 sayı farkla öne geçmeyi başardı ve seti 15-12, maçı da 3-2 kazanarak turu geçti. Büyük bir başarıya imza atarak olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı final maçına 8 Ağustos'ta çıkacak.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Çin karşısında büyük bir efor sarf eden Filenin Sultanları, son sayıyı aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Tarihte bir ilki başaran Ay-yıldızlılar, sahanın içerisinde sevinç yumağı oluştururken, bir çok oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Teknik ekip ve yedek oyuncular da bu sevince dahil olurken, Karşılaşmayı takip eden çok sayıda Türk taraftar da tezahüratlarla kutlamalar yaptı.

CANSU DEVAM EDEMEDİ

TÜRKİYE, Çin karşısında şanssız sakatlıklar yaşadı. Mücadelede sakatlanan pasör Cansu Özbay acı içerisinde kaldı ve oyuna devam edemedi. Oyunun belli bölümlerinde sakatlanan Gizem Örge ile Hande Baladın ise çok acı çekmelerine rağmen maça devam etti

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

ÇİN'İ deviren Filenin Sultanları'nın maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Karşılaşma sonunda takım kaptanı Eda Erdem ile konuşan Bakan Bak, Erdoğan'ın selamını ileterek "Sayın Cumhurbaşkanımız da maçı izledi. Sizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyor" dedi. Eda da teşekkürlerini iletti.