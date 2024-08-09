Canınız sağ olsun

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak. Mücadelenin başında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin ilk dakikaları 5-5 eşitlikle geçildi. Eda Erdem, Elif ve Zehra'nın sayılarıyla farkı 4'e (9-5) çıkaran milliler, İtalya Başantrenörü Julio Velasco'ya mola aldırdı. Hücumdaki etkinliği artıran İtalya, farkı kapatarak setin ortalarında eşitliği (14-14) yakaladı. İtalya 18-16 öne geçince bu kez Daniele Santarelli mola aldı. Farkı 4'e (17-21) çıkaran İtalya'ya Vargas'ın sayısı ve Zehra'nın bloklarıyla karşılık veren milliler farkı 1'e kadar (20-21) indirdi. Mücadelenin sonlarını iyi oynayan İtalya ilk seti 25-22 önde tamamladı.

BİR TÜRLÜ ÇÖZÜM BULAMADILAR

İkinci sete 2-0'lık seriyle başlayan İtalya'ya Vargas ve Ebrar ile karşılık veren ay-yıldızlılar 3-2 öne geçti. Setin büyük bölümü başa baş geçerken, arka arkaya 4 sayı alarak önce eşitliği yakalayan sonra da 2 sayılık (15-17) fark bulan İtalya hata yapmadı ve 25-19 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete iyi başlayan milli takım 3 sayılık farkı (6-3) buldu ve İtalya mola almak zorunda kaldı. Setin ortalarını 12-9 önde geçen ay-yıldızlılar, Velasco'ya ikinci molasını da aldırdı. 20'li sayılara 2 sayılık avantajla (20-18) gelen milli takım bu avantajını koruyamadı. Geriden gelerek öne geçen ve etkili oyununu sürdüren İtalya üçüncü seti 25-22, mücadeleyi de 3-0 kazanarak 11 Ağustos'ta oynanacak finalde ABD'nin rakibi oldu. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer ilgililer de mücadeleyi salondan izledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

AY-YILDIZLILARIMIZ, karşılaşmaya büyük bir seyirci desteğiyle çıktı. Salonu dolduran taraftarların yarısından çoğunun Türkiye'yi desteklediği görüldü. Karşılaşma boyunca desteklerini esirgemeyen taraftarlar, maç sonunda büyük üzüntü yaşarken millilerimizi de alkışlarla teselli etti.

'MADALYAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ'

KARŞILAŞMANIN ardından duygularını paylaşan Kaptan Eda Erdem, "Yarı finale gelmiş olmak büyük bir başarı. Sahanın içinde sakin kalamadık. Bu kadar şanssızlığa rağmen bence çok iyi mücadele ediyoruz. Brezilya maçı her iki takım için de çok zorlu olacak. Çok istiyoruz madalyayla kapatmayı" dedi.

SANTARELLİ'NİN HAMLELERİ YETMEDİ

İLK seti kaybettikten sonra başantrenör Daniele Santarelli oyuna müdahale etti. Derya ve Meliha hamleleriyle Vargas'a alternatif üretmeye çalışan Santarelli farklı hücumlar da denedi ancak yeterli olmadı.