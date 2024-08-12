Manisa FK’nın tesellisi gençler

MANISA FK, sezona İstanbulspor yenilgisiyle başlarken, tesellisi ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncuların performansı oldu. Oldukça düşük bir yaş ortalamasıyla sahaya çıkan siyah-beyazlılarda, 2 sezondur Karaman ve Esenler Erok'a kiralandıktan sonra takıma geri dönen Kaan Yurdakul ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca altyapıdan yetişen orta sahalar Efe Altunkara ve Mamadou Cissokho ile önceki sezonlarda başka takımlara kiralanan genç isimler kaleci Orhan Kurşun, sol bek Umut Erdem, defans oyuncusu Bartu Göçmen'in performansı ilerisi için umut verdi. Yusuf Talum ve Kwasi Wriedt mücadeleye as takımda başladı. Osuji, Fofana ve Ramirez de oyuna 2. yarıda dahil oldu.