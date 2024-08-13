"Bizden korksunlar!"

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'da başkan Fikret Öztürk, yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak iddialı konuştu. 3 yılda iki lig atlayarak Süper Lig'e çıktıklarını söyleyen başkan Öztürk, "Bodrum İlçe Stadı'nı 40 gün gibi bir zaman içerisinde yapamazlar dediler, yaptık. Olmaz dediler oldu. 'Düşer' diyorlar. Onun da cevabını vereceğiz. Bu saha rakiplere cehennem olacak. Cehennem olacak derken taraftarların baskısıyla, böyle bir saha, böyle bir butik saha Türkiye'de yok, olamaz da. Türkiye görsün. Olmaz diyenler görsün" diye konuştu.

'BİZDE ASLA GERİ VİTES YOK'

Yeşil-beyazlı ekibin hedefleri ile ilgili de konuşan Öztürk, "Ligde kalma diye bir şey yok kardeşim. 'Ligde kalır mıyız, kalmaz mıyız' diye bir düşüncemiz yok. Biz bugüne kadar hep ileri gittik, biz de geri vites yok. İş hayatımızda da böyle, spor hayatımızda da böyle. Bu takımdan artık korksunlar. Bütün arkadaşlarla birlikte gerçekten iyi bir ekibiz. Arkadaşlarımız gece gündüz demiyor, çalışıyor. Önce emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sonra yönetimde bu işi takip eden başta Selahattin Bey (Polat) olmak üzere arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SANTRFOR MÜJDESİ GELDİ

Takıma yeni santrfor müjdesi veren Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk ise, "Şu anda Antalya'da bir santrforumuz var. Sağlık kontrollerinden geçecek. Ondan sonra da bir sonraki gün büyük ihtimalle açıklarız. Potansiyeli olan genç oyuncu gördüğümüzde ve bizim de takım yapımıza uyan genç oyuncu olduğunda fırsatı kaçırmak istemiyoruz. bizim için yapı, sistemin doğru işlemesi önemli. Bu sistemin doğru işlemesi için de çok fazla transfer değil az hamle yapalım öz hamle yapalım ve doğrusunu yapalım düşüncesi daha öncelikli bizde" ifadelerini kullandı.