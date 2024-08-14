Sponsorunu bekliyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, Pınar Holding ile bağlarını resmen kopardıktan sonra çeşitli firmalarla sponsorluk görüşmelerini sürdürüyor. Karşıyaka Basketbol Şubesi'nin hazırladığı sponsorluk sunumunda yeni sezonki giderlerin toplam rakamının 3.5 milyon dolar olduğunun şirketlere sunulduğu belirtildi. Neredeyse her gün çeşitli oluşumlarla görüşen KSK'nin, henüz bu rakama ulaşabilen bir şirketle temas kuramadığı ifade edildi. Her sezon başı olduğu gibi bu sezon da transfer yasağı olan ve öncelikli olarak bu sorunu çözmeyi talipli firmalara şart koşan Kaf-Kaf, ilgili sponsorlarla temaslarına devam ediyor.

HAZIRLIKLAR HEMEN BAŞLADI

Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi geçen hafta yerli oyuncularıyla Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kaf-Kaf'ta bu hafta da yabancı oyuncularının takıma katılmasıyla tam kadro olarak hazırlıkların sürmesi bekleniyor. Karşıyaka geride kalan süreçte iç transferde Kenan Sipahi, Errick McCollum ve Mert Celep ile sözleşme yenilemişti. Beş ayrılık yaşayan yeşil-kırmızılılar, ilk olarak Furkan Haltalı, Demircan Demir, Witto Brown, Deniz Kılıçlı ve Kelan Martin ile de yol ayrımına gitti. Bu süreçte takımı ileriye taşıyacak oyunculara yönelen Kaf-Kaf, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'den pivot James Webb, Belçika ekiplerinden Filou Oostende'den forvet Damien Jefferson, Darüşşafaka'dan forvet oyuncusu Muhsin Yaşar, Bahçeşehir Koleji'nden pivot Jerry Boutsiele ve oyun kurucu Daron Russell'ı kadrosuna kattı.