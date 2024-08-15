Fenerbahçe’de büyük hüsran

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibine elenen Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alma hasreti 16 sezona çıktı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takım, Lille'e elenerek hasretine son veremedi. Maçın uzatma bölümünde penaltıdan yediği golle elenen Kanarya, karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşadı. Devler Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer almıştı.

10. KEZ ELEMEYİ GEÇEMEDİ

Sarı-lacivertliler 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarının ardından 2024-2025 sezonunda da elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle kupaya alınmadı. Sarılacivertli ekip 2013-2014 sezonunun başında Play-Off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Avrupa'ya gidemedi. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 38 maça çıkan sarı-lacivertliler 14 galibiyet elde ederken, 12'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

"AVRUPA LİGİ'NDE İYİ İŞLER YAPABİLİRİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Maçın ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Takım olarak her şeyi yaptık. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyon kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. 'Eğer' kelimesinin devamını getirmiyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Bu saatten sonra Süper Lig'e odaklanacağız. Orada aynı heyecanla oynayacağız" dedi.