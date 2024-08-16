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Haberler Spor

Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir'e geldi

Süper Lig'in 2. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı. Taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaşan Jose Mourinho, yoğun ilgi gördü. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred ve transfer söylentileriyle gündemde olan Ferdi Kadıoğlu kadroda yer alırken, cezalı Mert Hakan kadroya alınmadı.

DHA
Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir’e geldi

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterilerinde bulundu ve Portekizli çalıştırıcıyla fotoğraf çekildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı orta saha Fred ile İngiliz ekibi Brighton'a transfer olması gündeme gelen sol bek Ferdi Kadıoğlu da kafilede yer aldı. Cezalı Mert Hakan ise kadroda yer almayan isim oldu.

Sarı-lacivertli ekip, yarın 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi kampa girdi.

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