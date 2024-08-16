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Haberler Spor

Muğla'dan 6 kadın sporcu milli takıma seçildi: Heyecana sayılı gün kaldı

Türkiye Kadın Hokey A Milli Takımı kadrosu belli oldu. Milli Takım kadrosuna Muğla'dan 6 sporcu seçildi. Avrupa Hokey Federasyonu faaliyet programı kapsamında yer alan Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası, 20-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa' da gerçekleşecek.

İHA
Muğla’dan 6 kadın sporcu milli takıma seçildi: Heyecana sayılı gün kaldı

Avrupa Hokey Federasyonu faaliyet programı kapsamında yer alan Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası, 20-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'da gerçekleşecek. Türkiye Kadın Hokey A Milli Takımı, turnuvaya katılmak üzere 20 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek.

12-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda yapılacak kamp için belirlenen milli takım kadrosunda, Muğla'dan 6 sporcu yer aldı. Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü ve Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü GSB Spor Okulları'ndan Nilay Nur Öztürk, Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Gülcan Paksoy, Zeliha Kendir ve Ece Şahiner, Türkiye A Milli Takımı'na seçildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü basın sözcüsü Ramazan Sarıyar, "Muğla ilinin kendi altyapısı ile liglerde mücadele eden en iyi takımıyız. Hokey sahası ve sponsor eksiklerimiz çözülürse, Muğla'ya Avrupa Eurohockey Kupası'nı getirebiliriz" dedi.

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