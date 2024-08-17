Kara Kartal’dan Shaqiri bombası

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman basını siyah-beyazlıların bonservisi elinde olan Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldığını iddia etti. Haberde oyuncunun ayrıca Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de listesinde yer aldığı ifade edildi. 32 yaşındaki İsviçreli oyuncu, MLS ekibi Chicago Fire ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmiş ve boşa çıkmıştı. 2022'de Olympique Lyon'dan Chicago Fire kadrosuna katılan Xherdan Shaqiri, kulübü ile çıktığı toplam 73 maçta 16 gol, 20 asistlik performans sergiledi. Bu arada Beşiktaş'a Antalya maçı öncesi müjdeli haber geldi. Gabriel Paulista'nın sakatlığının geçtiği maç kadrosuna alınacağı öğrenildi.