  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Buca’da işlem tamam

Sarı-lacivertiler, takımın başına eski teknik direktörü Uğur Balcıoğlu’nu resmen getirdi.

HABER MERKEZİ
Buca’da işlem tamam
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözüldü. Sezon öncesi takımı çalıştıran Engin Dursun ile yolllarını ayıran sarı-lacivertliler, takımı daha önce 2'nci Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı Uğur Balcıoğlu ile resmen anlaşma sağladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için 2020- 2021 sezonunda 3'ün Lig'de yaşadığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Uğur Balcıoğlu hocamız ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza yuvasına hoşgeldin der üzümlü armamız altında nice başarılara imza atmasını dileriz" denildi. Yeni teknik direktör Uğur Balcıoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Yeni Buca Stadı'ndaki antrenmanı Başkan Cihan Aktaş da takip etti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA