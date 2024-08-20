Uşakspor’a forvet geldi

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Ege ekibi Uşakspor, Artvin Hopaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki forvet Onur Civelik'i kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yetişip kariyerinde Pazarspor, Düzcespor, Osmaniyespor, 68 Aksaray Bld ve Bld Kütahyaspor'da da oynayan Onur, 1 yıllığına kırmızı-siyahlılara imza attı. Uşakspor son olarak Muhammet Fatih Kunat, Cihangir Çağlayan ve Doğancan Kılıç'la sözleşme imzalamıştı. Kırmızı-siyahlıların 3. Lig'in başlayacağı tarih olan 8 Eylül'e kadar transfere devam edeceği ve teknik ekibin raporu doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.