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Haberler Spor

Balıkesirspor’dan bir takviye daha

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor’dan bir takviye daha
TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, Fenerbahçe U19 Takımı'ndan Samet Seymen Sargın ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz Fenerbahçe U19 takımının formasını giyen merkez orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın ile takımımızın kamp yaptığı Kartepe'de 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma 18 yaşındaki genç oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı. Ege temsilcisi önceki gün de geçen sezon Serik Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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