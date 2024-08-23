Herkes kıskanarak bakacak

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, AHL Pay ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde gündeme dair çarpıcı ifadeler kullandı. Özbek, Şampiyonlar Ligi bileti alacaklarına inandığını belirterek, "Herkesin kıskanarak baktığı ve yakınından geçemediği yerde yine biz olacağız. Statta olan herkesin buna inanmasını ve takımı desteklemesini rica ediyorum." diye konuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı açıklamalar hakkında da konuşan Özbek, "Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Bu süreçte kaptanlık anlamında da değişiklikler yapılabiliyor. G.Saray forması o kadar değerli ki herkesin bu formanın değerini bilerek kaptan gibi hizmet etmesi gerekir. G.Saray'da kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur. Transfer sezonunun sonunda kaptanlar belli olur. Bu konuda bilmediğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını ve transfer sezonunun kapanmasını bekliyoruz" dedi.