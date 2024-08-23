KSK eskilere yöneldi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezon başlamadan Bursaspor ile transferde yarışa giren Karşıyaka, eski oyuncularına göz dikti. Transfer döneminin ilk günlerinde Elazığspor'dan eski oyuncusu Metin Peker'i yuvaya döndüren Kaf-Kaf, bir dönem yeşil-kırmızılı formayı giyen üç oyuncunun daha peşinde. Daha önce stoper Onur Akbay ve sol bek Özgür Güler ile ilgilendiği iddia edilen İzmir ekibinin, son hedefinin Berkay Can Değirmencioğlu olduğu öğrenildi. Amed Sportif'ten ayrılma arefesinde olan ve lisansı çıkarılmayan 1993 doğumlu oyuncunun Karşıyaka'ya dönmeye istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Yeşil-kırmızılıların Birinci Lig'de küme düştüğü 2015-16 sezonunda forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe altyapısında yetişip 9 farklı takımda görev aldı. Berkay Can Değirmencioğlu, Birinci Lig'de 91, İkinci Lig'de 149 ve Türkiye Kupası'nda da tam 25 karşılaşmaya çıkıp 13 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

SOL BEK SIRADA

Berkay Değirmencioğlu, Karşıyaka'ya transfer olması halinde futbol kariyerinde ilk defa Üçüncü Lig arenasında boy gösterecek. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın eski takımından bir sol bekin ismini de yönetime sunduğu ve yanıt beklediği ifade edildi. Tranfer 1-2 gün içinde netlik kazanacak.

EMRE ÖZSARI PARLIYOR

Karşıyaka transfer döneminde birçok takviye yaparken, A takımda şans bulan Emre Özsarı kampın parlayan oyuncularından biri oldu. U19 takımında iki sezon görev aldıktan sonra, A takım kadrosuna alınan 20 yaşındaki orta saha, teknik heyetin beğenisini kazandı. Genç oyuncu, hazırlık etabının bitimiyle birlikte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporuna göre geleceği belli olacak.

RAKİP MENEMEN

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefiyle takım kuran Karşıyaka bugün hazırlık maçında 2'nci Lig'deki iddialı İzmir ekibi Menemen Futbol Kulübü'yle rakip olacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Yeşilkırmızılı ekip daha önce oynadığı özel maçlarda yine 2'nci Lig'den Altınordu'yla 2-2 berabere kalırken, Somaspor'u 2-1 mağlup etmişti.