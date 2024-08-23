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Haberler Spor

Manisa BŞB’de yüksek gerilim

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, basketbol takımının devredildiğini duyurdu. Kulübün eski başkanı Bora Çaylan, satış sürecine dair sert eleştirilerde bulunurken, takımın artık şehre ait olmadığını vurguladı. Çaylan, vaatlerin yerine getirilmediğini belirtip isyan etti

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa BŞB’de yüksek gerilim

Ülkemizi ve Manisa'yı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen devir gerçekleşti ve yeşil-beyazlıların bir şirkete devredildiği açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın özel bir şirkete devredildiğini duyurdu. Bunun üzerine Manisa ekibinin eski başkanı Bora Çaylan, satış süreci ve sonrasındaki açıklamalara dair sert eleştirilerde bulundu. Kendi dönemlerinde harcandığı ileri sürülen rakamın doğru olmadığını ifade eden Çaylan, takımın artık şehre ait olmadığını vurguladı. Çaylan, Manisalı basketbolseverlere umut verildiğini ancak bu vaatlerin yerine getirilmediğini dile getirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Satışın Manisalılar için hayal kırıklığı olduğunu belirten Çaylan, kulübün bütçesi ve elde edilen başarıların göz ardı edilmesini eleştirdi. Görevi yeni yönetime 18 Nisan'da devrettiklerini kaydeden Çaylan, "Manisalılara bu kadar güzel günler yaşatan, Türkiye'de ve Avrupa'da herkesin takdir ettiği, şehrin tarihinin en başarılı takımını, altını çizerek söylüyorum bir kuruş borcu yokken, bedavaya özel bir şirkete satmak ne kadar doğru bir karardır bunu da kamuoyuna ve değerli Manisalıların takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı

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