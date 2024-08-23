Sökespor doludizgin

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ekibi Sökespor uzun süren sessizliğin ardından vites artırdı. Bir süredir başkan adayı olmadığı için kayyum atanması riskiyle karşı karşıya kalan kulüpte, Olağanüstü Kongre'ye tek liste ile giren Gökhan Atalay koltuğa oturdu. 3 yıllığına kırmızı-lacivertli ekibin başkanlığına seçilen Atalay, Sökespor'a uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren Mehmet Ali Moğol'u teknik direktör olarak takımın başına getirdi. Geçtiğimiz sezon Davutlarspor'u çalıştıran Moğul, "Gökhan başkanım, 'gel' dedi geldik. Sökespor'a hak ettiği başarılara ulaştırmak istiyoruz" dedi.

KADROYU DA GÜÇLENDİRDİ

Transfere hızlı giren Sökespor, iç transferde 27 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Demirtaş ile yeniden anlaşma sağladı. Kırmızı- lacivertliler dış transferde ise bombaları peş peşe patlatırken Davutlar Belediyespor'dan tecrübeli sağ kanat oyuncusu Mustafa Şen ve defans oyuncusu Mehmet Elma, Alaçatı'nın tecrübeli orta sahası Galip Güzel, geçen sene 2. Lig ekibi Nazillispor'da forma giyen ve devre arası 3. Lig'de D.Gençlerbirliği'ne giden golcü Berkant Kavzar, geçen sene şampiyon olan Muğlaspor'dan sol bek Adnan Erdem'i kadrosuna kattı.