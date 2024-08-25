Altay’da forma bilmecesi

TFF 2'nci Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen Altay'da yeni sezon öncesi forma bilmecesi yaşanıyor. 1 Eylül'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı 24Erzincanspor maçıyla sezonu açacak siyah-beyazlıların bir süredir geçen sezonki formalarla ligin ilk maçına çıkacağı iddia edilmişti. Eksik olan formaların tedarik işlemlerinin yapıldığı ifade edilmişti. Konu dün bir kez daha gündeme gelirken sosyal medyada da çok tartışıldı. İzmir ekibinin teknik direktörü Gökhan Karaaslan ise önümüzdeki hafta içi yapacakları basın toplantısında hem yeni sezon formaları tanıtacaklarını hem de ligin ilk maçı öncesi takımın son durumunu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Karaaslan ayrıca 24 Erzincan karşılaşmasına değinip, hazırlık döneminde yakaladıkları takım uyumu ve taktiksel disiplini ligin ilk maçına yansıtmak istediklerini belirtti.

TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Rakibin 2. Lig Beyaz Grup'un en deneyimli ekiplerinden biri olduğunu hatırlatan genç teknik adam Karaaslan, "Birçok transfer yaptılar. Ancak bizim oyuncularımız da 1. Lig deneyimine sahip. Kendimize güveniyoruz. Taraftarımız ligin ilk iç saha maçında bize itici güç olacaklardır. Onları Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na bekliyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan kulüp masraflarını kısma yöntemine giden siyah-beyazlı yönetimin alacağı bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Altay'da sağlık kontrollerinin de önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşeceği gelen haberler arasında.

ALİ SOLMAZ'DAN KÖTÜ HABER

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Menemen FK'yı 5-3 yendiği hazırlık karşılaşmasında genç futbolcu Ali Solmaz sakatlık yaşadı. Dizinden sakatlanan oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra MR'ı çekilen 2004 doğumlu sağ bek oyuncusunun ön çapraz bağlarında yırtılma olduğu öğrenildi. Yapılan son kontrollere göre ameliyat olacak Ali Solmaz'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon U19 liginde 18 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu 2 kez ağları sarstı.

TEK ALTERNATİF ONUR EFE

Sağ bekte teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın planlarında yer alan Ali'nin yokluğunda o bölgede Onur Efe tek alternatif olarak gözüküyor. Karaaslan'ın takım içinde farklı alternatifler yaratarak sağ beke oyuncu devşirmesi bekleniyor.