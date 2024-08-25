F.Bahçe kolları sıvadı

F.Bahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'un yolunu tutması sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek, stoper ve orta sahaya takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin orta saha için iki isim üzerinde durduğu konuşuluyor. Öncelikle ön libero konusunda Vinicius Souza için Sheffield United'a resmi teklif yapması beklenen ekipte Jose Mourinho'nun da 25 yaşındaki ön liberonun transferi için onay verdiği gelen haberler arasında.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Mourinho'nun 2020-21 sezonu başında 17.5 milyon Euro ödeterek Fiorentina'dan Roma'ya getirdiği Jordan Veretout menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe teklif edildi. Sol bek için de İngiltere'den Ben Chilwell için onay çıktı. Fenerbahçe'nin Chelsea ile görüşmelere başladığı 10 milyon Euro civarında bir bonservis talep edildiği aktarılıyor.

RAKİP Ç.RİZE

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan F.Bahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA BASININDA

F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile 5+1 yıllığına anlaşması Avrupa basınında da yankı uyandırdı. Portekiz'den A Bola, "Rekor satış: Jose Mourinho, takımın yıldızını İngiltere Premier Lig'e kaptırdı" derken İtalya'dan Tutto Marceto "Juventus için çok pahalıydı. 24 yaşındaki sol bek için harika bir adım." dedi. İngiltere'den Centre Devils ise "Brighton, M.United'ı mağlup ederek Türk millî oyuncuyu kadrosuna kattı" dedi. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacak. F.Bahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 kazanacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler anlaşma gereği Ferdi'nin önceki kulübü NEC Nijmegen'e 3 milyon Euro'ya yakın bir bedeli ödeyeceği öğrenildi.