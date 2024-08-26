Fenerbahçe güle oynaya

TRENDYOL Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. 15. dakikada Tadic'in sağ kenardan pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski'nin pasında Dzeko'nun şutunu Gökhan çıkardı. Dönen topta İsmail'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. 42. dakikada Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti. İlk 45 dakikalık bölümü Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı. 51. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek topu arka direğe aşırdı, topu önünde bulan Saint-Maximin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

53. dakikada Mert Müldür'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-0. 60. dakikada Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Fred'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 64. dakikada Dzeko'nun şutunda kaleci Gökhan'dan seken topu Fred tamamladı: 4-0. 66. dakikada Tadic'in arka direğe yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Alikulov'un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlara gitti: 5-0. Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

FRED'DEN RÜYA GİBİ PERFORMANS

Fenerbahçe'nin Brezilyalı'sı Fred dün akşam gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Kariyerinin ilk hat-trick'ine imza atan Fred, Süper Lig'de kaydettiği 6 golün 5'ini ise Karadeniz ekiplerinin kalelerine gönderdi. Sambacı dün Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez sarsarken, Trabzonspor'a ise 2 gol atmıştı.

MOURİNHO'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçında son oynanan Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kritik randevuda Faslı yıldız En- Nesyri'nin yerine sakatlığı geçen Fred'e, Becao'nun yerine Djiku'ya ve sakatlığı sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür'e şans verdi.