Trabzonspor Torino takası

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy'e, Serie A ekiplerinden Torino'nun ciddi bir ilgisi olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki Mendy, Trabzon'da genellikle stoper olarak görev yapmasına rağmen orta saha bölgesinde de etkili performanslar sergiledi. Mendy, bordo-mavili formayla çıktığı 44 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

BAŞAKŞEHİR İLE 2 GOL 3 ASİST

Bu transferde Torino'nun, Trabzonspor'dan Emirhan İlkhan'ı takasta kullanmayı planladığı belirtiliyor. İlkhan, daha önce Beşiktaş ve son olarak RAMS Başakşehir formalarıyla Türkiye Süper Lig'inde dikkat çeken performanslar sergiledi. 20 yaşındaki başarılı genç oyuncu, geçen sezon Başakşehir formasıyla 34 karşılaşmada 2 gol, 3 asist yaparak potansiyelini gösterdi.