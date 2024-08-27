Karşıyaka Basket Mehmet Efe’yi kaptı

Karşıyaka Basketbol, A. Efes altyapısında yetişen 19 yaşındaki pivot Mehmet Efe Demirel'i kadrosuna kattı. Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatan yeşil-kırmızılılar; dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, pivot bölgesine bir takviye daha yaptı ve Anadolu Efes altyapısında yetişen 19 yaşındaki Mehmet Efe Demirel'in transfer edildiğini duyurdu. Genç pivot, yeşil-kırmızılı ekibin bu sezonki 7. takviyesi oldu. Öte yandan 2.13 boyundaki Mehmet Efe Demirel, EuroBasket U20'de 4 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu süreçte 16,5 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu; 7, 2 sayı, 3,2 ribaund ve 0,2 asist ortalamalarını tutturdu.

MANİSA BASKET TRANSFERİ BİTİRDİ

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ter dökeceği yeni sezon öncesi yönetimi devredilerek adı değişen Manisa Basketbol, 2 önemli yerli transferiyle kadrosunu büyük oranda tamamladı. Antrenör Ozan Bulkaz yönetiminde yeni sezona hazırlanan Manisa ekibi, Türk Telekom'dan liglerin en tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki guard Mehmet Yağmur ve TED Ankara Kolejliler'den 25 yaşındaki kısa forvet Cengizhan İvedi'yi transfer etti. Mehmet Yağmur'un takımda kaptanlık görevine de getirildiği öğrenildi. Transferde daha önce yabancılar Martynas Echodas, Ty Gordon, Saben Lee, Hugo Besson, Jamorko Pickett, Fabian Christopher Whiter Jr ile yerli olarak Yunus Emre Sonsırma, Ahmet Safa Yılmaz, Leon Harun Apaydın'ı da kadrosuna katan Manisa ekibi ilk hazırlık maçına 31 Ağustos'ta İzmir'de Karşıyaka önünde çıkacak.