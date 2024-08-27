Menemen FK hazır

Sezon öncesi son hazırlık maçında Karşıyaka'yı 3-0 yenen 2. Lig ekibi Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, transferi kapattıklarını ve ligin ilk maçına hazır olduklarını söyledi. Basatemür, "Geçen sezonun 3'te 1'i maliyetle kurulduk ama bu hedef olarak küçüldük anlamına gelmez. Sezona iyi başlarsak devamını da güzel getireceğimize inanıyorum" dedi. "Geçen yıla göre kabuk değiştirdik" diyerek sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Geçen sezon daha tecrübeli oyuncular alındı ama istenen sonuçlar elde edilemedi. Bu yıl takımı maddi olarak biraz daha makul seviyelere çektik. Daha genç, daha dinamik bir takım haline geldik. Menemen için yıllar boyunca devam edebilecek bir yapıya kavuştuk. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"YENI MERSİN İY KAPALI KUTU"

Hazırlık maçlarından ve çalışmalardan gayet memnun olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Lige Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla başlıyoruz. Kapalı kutu bir takım. Çok oyuncu kaybetti ancak geçen yıl da geç kurulan bir takımdı ve Play-Off oynadı. Bu yıl da takımı ligin başlamasına sayılı günler kala kadroyu oluşturdular. Bu kıstasa bakmamak gerekiyor. Biz tamamen kendimize odaklanıp kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İyi başlarsak ben sonucun da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.