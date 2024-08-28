Altınordu’da otobüs formülü

Altınordu Spor Kulübü yönetim kurulu almış olduğu karar ile futbol takımının iç saha maçlarını oynayacağı Torbalı Metin Oktay yerleşkesine gidiş ve geliş için otobüs tahsis edileceğini duyurdu. Ayrıca Altınordu A.Ş. yöneticileri ile de görüşülerek bu otobüsle maça gidecek taraftarlarımıza ücretsiz maç bileti temin edilerek dağıtılacağı müjdesini de ekledi. Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu " Öncelikle talebe bakacağız. Bu talebe göre otobüs ve bilet sayılarında daha sonra artırabiliriz. Ayrıca bu yaklaşımlarından dolayı A.Ş. yönetimine teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu kararımız tüm camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun" dedi.

İKİ GENÇ KİRALANDI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen 19 yaşındaki stoper İlker Akar ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Güner, kiralık olarak Kırmızı Grup'ta yer alan Belediye Derincespor'la anlaştı. Derince doğumlu İlker, 2018 yılında Altınordu'ya transfer olduğu eski takımına 6 sene sonra döndü. Alt yaş gruplarında 8 kez milli formayı giyen İlker, geçen sezon 2'nci Lig'de 7 müsabakada görev yaptı. Geçen sezon Altınordu U19 takımında görev yapan Tugay ise yeni sezon öncesi A takıma dahil edilmesini rağmen göze giremedi. Tugay, Belediye Derincespor formasıyla ilk kez profesyonel ligde boy gösterecek.