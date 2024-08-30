Trabzon veda etti

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen'e normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 5-4 yenilerek Konferans Ligi'ne veda etti. 31. dakikada ani gelişen St. Gallen atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Akolo'nun pasında arka tarafta topla buluşan Schmidt'nin ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 45. dakikada Orsic'in şutunda kaleci Lawrence Ati topu kornere çeldi.

ENİS DENGE GETİRDİ

52. dakikada Barisic'in kullandığı kornerde iyi yükselen Enis Destan skoru dengeleyen golü kaydetti: 1-1. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca uzatmalara geçildi ancak eşitlik yine bozulmadı ve penaltı atışlarında Karadeniz ekibi rakibine 5-4 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

MUHAMMED CHAM İMZAYI ATTI

Trabzonspor Fransa ekiplerinden Clermont forması giyen Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 375 bin Euro kazanacak.