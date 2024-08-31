İzmir’de derbi ateşi

Trendyol Süper Lig'in iki Egeli temsilcisi Göztepe ve Sipay Bodrum FK bugün İzmir'de kozlarını paylaşacak. Ligin iki yeni ekibinin randevusu Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

GÖZTEPE'DE ARDA YOK

Ev sahibi Göz-Göz'de sakatlığı süren kaleci Arda mücadelede forma giyemeyecek. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında sakatlanan orta saha Tijanic'in ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

SÜLEYMAN OYNAMIYOR

Göztepe'nin son transferi Brezilyalı orta saha Hugo ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Konuk Bodrum Futbol Kulübü'nde ise defans oyuncusu Süleyman sakatlığı nedeniyle bugünkü randevuda görev alamayacak. İki ekip Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

BODRUM TARAFTARI STATTA YER ALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sezonun 2. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki olaylar nedeniyle verildiği "2 maç tarafsız sahada oynama" cezası Tahkim Kurulu tarafından "1 maç seyircisiz oynama" olarak değiştirilen Göztepe, Bodrum FK karşısında taraftar desteğinden mahrum kalacak. Konuk ekip taraftarı ise belirlenen kontenjan dahilinde müsabakayı takip edebilecek. Yeşil-beyazlı futbolseverler de sezonun ilk maçında geçen sezondan kalan cezası nedeniyle takımını Gaziantep FK karşılaşmasında destekleyememişti.