Yalçın’ın yerine Umut Güneş

Transfer dönemi bitimine kadar kadrodaki eksiklerini tamamlamak için 4 koldan çalışmalarına devam eden Göztepe, kadro dışı kalan Yalçın Kayan'ın yerine arayışlarını sürdürüyor. Yalçın'ın affedilmesi konusu da gündemini korurken, sarıkırmızılılar Trabzonsopor'un kadroda düşünmediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 26 maça çıkan Umut Güneş, 1 asist kaydetti. Bu sezon ise 3 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 82 dakika süre alabildi.