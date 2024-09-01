Golbol’de İsrail’i yendik

Golbol Kadın Milli Takımımız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında İsrail'i 5-4 yendi. South Paris Arena 6'daki golbol müsabakasınınilk yarısını 4-0 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 5-4 kazandı. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Katılan 8 takımın da çeyrek finale çıktığı grup aşamasını 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle tamamladık. Golbolvvvvvde çeyrek final karşılaşmaları ise 3 Eylül Salı günü yapılacak.

TEKVANDODA 5 MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında Türkiye, 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlara 8 sporcuyla katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir organizasyon geçirdi. Milli para tekvandocular 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla oyunları tamamladı. Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya alarak tarihe geçerken, K44 58 kiloda Ali Can Özcan, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya elde etti. Kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi oldu. Paris 2024'ten önce para tekvandoda birer gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, oyunları 5 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

AYSEL ÖZGAN GÜMÜŞÜ KAPTI

Milli para atıcı Aysel Özgan, kadınlar P2 10m havalı tabanca finalinde 231.1 puanla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ikinci oldu ve büyük bir gurur yaşattı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para atıcı Özgan, böylelikle Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki P2 10m havalı tabanca finalindeki bu başarısıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Aysel Özgan, Türkiye adına oyunlarda 7. madalyayı kazandı. Aynı finalde Türkiye'yi temsil eden Ayşegül Pehlivanlar da 190.9 puanla Paralimpik Oyunlar 4.'sü oldu. Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı. Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.