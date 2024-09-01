Ya Güneş ya Tekke

Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Daha önce bordo-mavili ekibi 4 kez çalıştıran Şenol Güneş ismi ön plana çıkarken tecrübeli teknik adamın yuvaya dönüş için cevabı merakla bekleniyor. Güneş dışında Alanyaspor'un başında olan Fatih Tekke'nin de Karadeniz ekibini çalıştırma ihtimali hayli yüksek. Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor ile ilgili gelen soruya, "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bir gün yuvaya dönmek ne zamana olur bilmiyorum. Sıcak bir gündem." yanıtını vererek, heyecanını dile getirdi. Tekke'nin ekibinin, Trabzonspor'dan gelecek teklifi büyük bir heyecanla beklediği öğrenildi. Bi iki isim dışında Sergen Yalçın'ın da ismi geçse de bordo-mavili yönetimin henüz kendisiyle bir temas kurmadığı belirtiliyor. Trabzon'da hareketli günler devam ederken, yeni teknik direktörün bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

RAKİP EYÜP

Hafta içinde Avrupa'ya erken veda eden Trabzonspor, bugün Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Bordo-mavililer şu ana kadar ligde 1 maç oynadı ve Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

TREZEGUET KATAR EKİBİNE GİDİYOR

Trabzonspor bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da kadrosundaki oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Bordomavililerin Trezeguet'in kiralanması için Katar ekibi Al-Rayyan ile el sıkıştığı öğrenil. Mısırlı futbolcunun Eyüp maçı kafilesinde de yer almayacağı da gelen haber arasında. Trabzonspor ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, 4 milyon Euro bedelle A.Villa'dan kadroya katılmıştı. Trezeguet, bordo mavili forma altında bu zamana dek 76 maçta forma giyerken 25 gol attı,16 asist yaptı.