Göz-Göz havalı

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup ilerleyen Göztepe, kayıpsız ilerlemeye devam ediyor. Cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta evinde Bodrum FK'yı 2-0 yenerek 2024-2025 sezonunda ilk 3 puanını hanesine yazdırdı, taraftarına büyük coşku yaşattı. Milli araya 6 puanla yenilgisiz bir şekilde giren sarı-kırmızılılar, 2 sene sonra döndüğü devler arenasında gözünü zirveye dikti. Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan Göz-Göz, en son 'Süper' galibiyetini 2021- 22 sezonunda gurbette Başakşehir karşısında almıştı. İzmir ekibi, 2 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Lig'de yeni bir galibiyet alarak 953 günlük hasrete son vermiş oldu.

SAMBACILAR ŞOV YAPIYOR

Göztepe'nin Brezilyalı oyuncuları Romulo Cardoso ve Djalma Silva Samba yaptı. Bodrum FK maçında golleri atan Brezilyalı oyuncuları galibiyetin baş mimarı oldu. Geçen sezon ara transferde kadroya katılıp 1. Lig'deki şampiyonluğa büyük katkı yapan Romulo, bu sezon ikinci kez fileleri sarstı. 2. haftada oynanan Fenerbahçe maçında 90+5. dakikada ağları sarsan Romulo, takımını yenilgiden kurtardı. Sezon başında Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'den gelen sol bek Djalma Silva da siftah yaptı. Göztepe, Brezilyalı futbolcularıyla müthiş bir 3 puana uzandı.

'HATIRLATIYORUM HEDEFİMİZ AVRUPA'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının şu an yüzde 50 kapasite ile mücadele ettiğini belirterek, Avrupa hedefini yineledi. Bulgar çalıştırıcı, "Seyircimizin olmayışı da bizim performansımızı etkiledi. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bu atmosferde oynamaktan asla memnun değiliz. Maça çok dinamik, agresif ve organize şekilde başladık. Bu bana göre yeterli değil. Hedefimiz daha önce de belirttiğim gibi Avrupa. Bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapacağız. Transferde de çalışmalarımız sürüyor. Bir santrafor transferi yapmak istiyoruz" dedi.

GÖZTEPE'YE MİLLİ GURUR

Göztepe, ligde iddialı bir şekilde yoluna devam ederken, kadrosundaki kilit oyuncular ise birer birer milli takıma davet ediliyor. İzmir ekibinin 21 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş, Ümit Milli Takımı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası kadrosuna dahil edilirken, 21 yaşındaki Novatus Miroshi, Tanzanya Milli Takımı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kadrosuna, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Solet ise Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kadrosuna davet edildi. Göztepe'den yapılan açıklamada "Genç oyuncularımızı tebrik ediyor, milli kariyerlerinde başarıların devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

YALÇIN KAYAN'A IĞDIR KANCASI

Sarı-Kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve gösterdiği performans ile Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Yalçın Kayan, takıma veda edebilir. Fenerbahçe maçındaki olayların ardından takım arkadaşlarını beklemeden soyunma odasına giden ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartışan Kayan, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Adı Başakşehir ve Eyüpspor ile anılan Kayan'a flaş bir teklif geldiği kaydedildi. 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Yalçın için rekor bir ücret teklif etme hazırlığında olduğu öğrenildi.