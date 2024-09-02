Trabzon Eyüp’e takıldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki İkas Eyüpspor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi. 2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Robin Yalçın'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. 16'da Cihan Çanak'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut direğin yanından dışarıya çıktı. 51'de sol kanatta 3 rakibinden sıyrılan Enis Destan, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Berke çeldi. 65'te Midtsjö'nün pasında sol kanatta topla buluşan Umut Meraş'ın ortasında Thiam'ın altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 78'de Thiam'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seşlar, Mendy'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesinin ardından karar iptal edildi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.