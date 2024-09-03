Buca 1928’den müthiş dönüş

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Erbaaspor'a konuk olan Bucaspor 1928, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler 82. dakikada geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazanarak 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı kazanan İzmir ekibi büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, tansiyonu ve gerilimi yüksek seviyede olan maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyuncularının pes etmediğini belirten Balcıoğlu, "Kritik dakikada golü yedik. Ona reğmen vazgeçmedik ve 3 puanı aldık" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde 90+12'de Bayram ve Osman'ın yedek kulübesinde direkt kırmızı kart görmesi üzüntüye neden oldu.