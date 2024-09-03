  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Ege Cup heyecanı

Petkim dışında Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket ve Merkezefendi’nin mücadele edeceği organizasyon 7 Eylül’de bitecek. Turnuvada takımlar lig öncesi son durumlarını test edecek. Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğindeki turnuva 5 Eylül'de başlayacak.

HABER MERKEZİ
Ege Cup heyecanı

4 Ekim'de başlayacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi öncesi Ege takımları ciddi bir provaya hazırlanıyor. İzmir'in basketboldaki temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde bir basketbol turnuvası düzenleyecek. Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde geçecek olan Ege Cup 2024'de Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi mücadele edecek. Turnuva 5-7 Eylül arasında Aliağa Belediye Spor Salonu'nda olacak. Turnuvanın açılış maçında 5 Eylül'de saat 15.30'da Merkezefendi Belediyesi - Bahçeşehir Koleji karşılaşacak.

Petkimspor - Manisa Büyükşehir B.B. de aynı gün saat 18.00'de mücadele edecek.

MAÇLARA BÜYÜK ILGI BEKLENIYOR

Basketbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak bu turnuvaya İzmirlilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Bu hazırlık turnuvası, takımların yeni sezon öncesinde son durumlarını görmesi açısından büyük önem arz ediyor. Turnuvanın ev sahibi Aliağa Petkimspor, gelecek ay start alacak ligde ilk hafta Darüşşafaka'yı ağırlarken Merkezefendi Belediyesi Basket ise evinde Mersin Spor ile kozlarını paylaşacak. İki Ege takımı gibi ilk maçına kendi salonunda çıkacak Manisa Basket ise Bursaspor'u konuk edecek. Turnuvanın Ege dışındaki konuğu Bahçeşehir Koleji ise ligde ilk hafta Karşıyaka ile oynayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA