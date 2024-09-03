İzmir fırtınası

Profesyonel liglerde sezona şampiyonluk ve lige tutunma umuduyla başlayan İzmir temsilcileri sahada fırtına gibi esti. Süper Lig ve 2. Lig'de yer alan İzmir ekipleri performanslarıyla haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapattı. İki senenin aranın ardından Süper Lig'e dönerek devler arenasında boy gösteren Göztepe, ilk 4 haftada rakiplerine yenilmezken, son hafta evinde Bodrum FK'yı mağlup ederek haftayı 3 puan ile noktaladı, milli araya moralli girdi.

2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, gençlerden oluşan kadrosuyla gurbette Erbaaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup ederken, mütevazi kadrosuyla Altınordu, seyircisi önünde İnegölspor'u 2-0 yenerek alkış topladı.

BÜYÜK ALTAY DİRENİYOR

Geçen sezon iddialı kadrosuyla şampiyonluk yarışında havlu atan Menemen FK, kilit oyuncuları ayrılsa da taraftarı karşısında Yeni Mersin'i 2-0 yenerek 3 puana uzandı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 6 dönemdir kadrosunu takviye edemeyen ve yeni sezon öncesi 6 kilit oyuncusu yuvadan uçan Altay ise 24 Erzincanspor ile golsüz berabere kaldı. Yaşadığı problemlere rağmen ligin iddialı ekibinden puan koparan siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, ise sezona moralli başladı.