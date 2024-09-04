Bodrum atağa kalktı

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Bodrum FK, yeni bir hamlesi için kolları sıvadı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Yunanistan'da Anorthosis forması giyen 25 yaşındaki Senegalli sağ bek Moussa Wague'yi gündemine aldı. Kadrosuna son olarak golcü Taulant Seferi'yi kazandıran Muğla ekibi savunma hattını da güçlendirmek için bonservisi elinde olan genç defansa yöneldi. Şu an boşta olan Wague'yi takıma kazandırmak için girişimlerde bulunacak kurmaylar, oyuncu ile temasa geçmek için hazırlık yapıyor.

PARLAK BİR KARİYERİ VAR

Sol bek ve orta sahada oynayabilen Wague'nin çok yönlü bir oyun anlayışına sahip olması nedeniyle teknik direktör İsmet Taşdemir'in oyuncuyu istediği kaydedildi. Profesyonel kariyerine Aspire FD'de başlayan Wague, Anorthosis'in yanı sıra Eupen, Barcelona B ve A takımında forma giyerken, Nice PAOK, HNK Gorica formalarını da terletti. Yeşil-beyazlı yönetim, oyuncunun transferinde vakit kaybetmek istemiyor.

MİLLİ GURUR

BODRUM Futbol Kulübü'nde 6 oyuncu milli takımlarına davet edildi. Yeşil-beyazlılarda Fredy Riberio (Angola), Zdravko Dimitrov (Bulgaristan), George Puşcaş (Romanya), son transfer olarak kadroya katılıp henüz yeşilbeyazlı formayı giymeyen Taulant Seferi (Kuzey Makedonya), genç yerli futbolculardan Yusuf Sertkaya (U20 Milli Takımı) ile Enes Öğrüce (U18 Milli Takımı) milli takımlara çağırıldı.