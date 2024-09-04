İzmir’den Filistin’e destek

İzmir anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla, İzmirli çocuklardan Filistinli çocuklara anlamlı destek temasıyla Çocuklar Yaşasın Futbol Turnuvası düzenledi. Üç gün sürecek anlamlı organizasyona 2013- 2014-2015-2016 yaş gruplarından oluşan toplamda 50 erkek, 2010-2011-2012 ve 2013 yaş gruplarından da toplamda 6 kadın futbol takımı olmak üzere 56 futbol takımı ve bin 100 sporcu katılıyor.

İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ve Karşıyaka da turnuvaya destek verirken, ezeli rakiplerin minik sporcuları Filistin için bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi.

DÜNYAYA BARIŞ MESAJI

Düzenlenen bu turnuvayla İzmir'den dünyaya barış mesajı gönderdiklerini belirten İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bizler istiklale aşık bir milletin torunlarıyız. Biz buradan bütün dünyaya hep bir ağızdan sesleniyoruz. Çocuklar yaşasın, ölmesin diyoruz. Çünkü çocuklar gülerse dünya güler. Bizler de İzmirliler olarak çocuklar ölmesin, bu savaş artık bir son bulsun istiyoruz" dedi. ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay da, "Dil, din, ırk, cinsiyet fark etmeksizin her çocuğun içinde ayrı bir dünya taşıdığına inanıyoruz. Bir nebze de olsa farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktık" dedi.